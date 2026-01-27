В Мурманской области отменили режим ЧС

сегодня в 23:29

В Мурманской области сняли режим ЧС, введенный после аварии на ЛЭП, при этом продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщил губернатор Андрей Чибис в Telegram-канале.

«Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор», — отметил он.

Отмечается, что в Мурманске и Североморске электроснабжение восстановлено.

Об отключениях электроэнергии в городах Мурманск и Североморск из-за «аварийных ситуаций, произошедших на линиях „Россетей“», стало известно вечером 23 января. В частности, об сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале. Глава региона также объявил о введении режима повышенной готовности.

Ранее СК возбудил уголовное дело после частичного отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды.

