В Можайске обсудили содержание дворов и территорий зимой

Вместе с коллегами и главами других муниципалитетов региона глава Можайского округа Денис Мордвинцев принял участие в оперативном совещании под руководством Андрея Воробьева в режиме видеоконференции. Большое внимание губернатор уделил теме подготовки к зимнему содержанию дворов и общественных пространств, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Подмосковье 100% техники муниципальных учреждений и подрядчиков оборудовано системой ГЛОНАСС, что позволяет более качественно построить работу.

«Подробно рассмотрели стандарты уборки территорий и приоритетность ее проведения после снегопадов: до 8:00 должны быть очищены входные группы подъездов, до 9:00 — лестницы и спуски, тротуары вдоль многоквартирных домов шириной 1 м — до 11:00, пешеходные дорожки до 18:00, а детские и спортивные площадки в течение 72 часов, будем придерживаться этих стандартов», — рассказал Денис Мордвинцев.

Также он обратил внимание на благоустройство и содержание общественных территорий.

«В можайском парке „Ривьера“ мы проводим мероприятия по подготовке к зимнему периоду. Здесь уже проверили готовность механизированной техники и ручного инвентаря, а также с помощью общественников и неравнодушных жителей утеплили кустарники и деревья», — подчеркнул глава муниципалитета.

Как только выпадет снег, будет подготовлена лыжная трасса, заработает прокат спортивного инвентаря и для гостей парка пройдет много тематических культурно-массовых мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.