В «Мособлэнерго» наградили призеров студенческих соревнований профмастерства

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Победители и призеры III соревнований профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов получили награды 7 октября в аппарате управления «Мособлэнерго». Первое место заняла команда Шатурского энергетического техникума, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Команда Шатурского энергетического техникума победила в общекомандном зачете. Второе место заняли учащиеся Щелковского колледжа, третье — студенты Наро-Фоминского техникума. Победителям и призерам вручили кубки, почетные грамоты и ценные призы.

Первый заместитель генерального директора «Мособлэнерго» Максим Долголев поздравил участников и пожелал успехов в трудовой деятельности. Заместитель генерального директора — главный инженер компании Дмитрий Ковалев подчеркнул, что выпускники — настоящее и будущее энергетической отрасли.

Соревнования проходили с 22 по 24 сентября на учебно-тренировочном полигоне компании в Ликино-Дулеве. В 2026 году они объединили рекордное число участников — 84 студента в составе 14 команд профильных колледжей и техникумов. Конкурсные задания разработали на основе реальных производственных задач.

«Молодые специалисты — это ключевой кадровый потенциал, которому предстоит обеспечивать надежность электросетевого комплекса Подмосковья», — отметил генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

Он также отметил системное развитие партнерства с образовательными организациями региона, рост уровня подготовки участников и числа студентов, выбирающих целевое обучение и трудоустройство в филиалах компании.

Руководство поблагодарило педагогические коллективы и руководителей образовательных организаций за подготовку выпускников. В рамках многолетнего сотрудничества «Мособлэнерго» передает колледжам специализированное электротехническое оборудование для обучения и предоставляет студентам производственную практику с гарантией последующего трудоустройства.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.