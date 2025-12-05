В МосОблЕИРЦ рассказали, нужно ли оплачивать коммунальные счета от банков

Жители Московской области все чаще сталкиваются с тем, что банки присылают им отдельные уведомления и квитанции на оплату коммунальных услуг, например, за газ или электричество. При этом те же самые начисления уже отражены в Едином платежном документе (ЕПД) от МосОблЕИРЦ. Это вызывает вопрос: как платить, чтобы не произошло двойной оплаты, сообщила пресс-служба центра.

В МосОблЕИРЦ дали разъяснения: если услуги включены в ЕПД, то отдельные счета от банков можно просто не оплачивать. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги следует единым платежом по квитанции от расчетного центра. Для большего удобства жителям доступна подписка на электронный счет. «Оформить подписку можно в личном кабинете или в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ Онлайн“ в разделе „Платежи“, выбрав в настройках опцию „Получать платежные документы в электронном виде“», — сообщили в центре. Такой способ надежен и безопасен.

Чтобы отключить назойливые банковские уведомления о коммунальных платежах, нужно зайти в приложение своего банка и отменить соответствующую рассылку. При возникновении трудностей можно обратиться в отделение банка или его службу поддержки.

Уточнить информацию по начислениям за ЖКУ жители Подмосковья могут несколькими способами: в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Отправить обращение», по телефону 8 (499) 444 01 00 (ежедневно с 8:00 до 22:00) или в любом клиентском офисе расчетного центра.