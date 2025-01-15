В Москве провели более 3,2 млн исследований качества воды

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в 2024 году в столице было проведено более 3,2 млн исследований качества воды. Эти проверки охватывают более 200 различных показателей, что обеспечивает всесторонний контроль над качеством с момента забора воды из источника до ее поступления к конечному потребителю, сообщает «Царьград» .

Бирюков подчеркнул, что каждый день мегаполис использует почти 3 млн кубометров воды, и в его сетях проложено около 13 тыс. км водопроводов.

«Эта сложная система требует постоянного мониторинга и при необходимости — оперативной корректировки параметров», — отметил вице-мэр.

Благодаря проведенным проверкам состояние водоснабжения в столице оценено по более чем 200 физико-химическим и биологическим параметрам, что обеспечивает высокую степень уверенности в качестве воды.

Забор проб осуществляется в 250 различных точках, для контроля используются более 500 автоматических анализаторов. Эти устройства позволяют фиксировать параметры воды в режиме реального времени, что значительно ускоряет процесс обработки информации и принятия необходимых решений по корректировке технологических режимов очистки. Все данные с анализаторов интегрируются в единую информационную систему, это облегчает работу специалистов и позволяет быстро реагировать на любые изменения.

Бирюков отметил, что результаты исследований подтвердили соответствие водопроводной воды всем современным стандартам и требованиям качества.