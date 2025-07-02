20 блогеров Подмосковья вошли в федеральную команду «Министерства контента»

Подведены итоги отбора на программу «Министерство контента». Не имеющий аналогов в России спецпроект разработан проектом «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Мастерской управления «Сенеж» при поддержке пятифедеральных ведомств. Из регионов России поступило более 8 000 заявок, и теперь 600 сильнейших участников пройдут программу дополнительного профессионального образования. Среди них — 20 жителей Московской области. Они будут создавать контент о ключевых сферах жизни страны, сообщает пресс-служба организаторов.

Сегодня государственные институты активно взаимодействуют с креативными лидерами цифровой среды, чтобы делиться значимой информацией и вовлекать граждан в обсуждение вопросов развития страны. Создать устойчивую площадку для такого сотрудничества и подготовить медиаспециалистовпоможет новый трек пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» — «Министерство контента». Это первая в России образовательная программа, в рамках которой федеральные министерства будут выстраивать системное взаимодействие с блогерами, формируя доверительный и открытый диалог.

«Министерство контента» — одна из первых программ, объединяющая блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности, говорить о важном и делать это профессионально. Социальные сети стали инструментом формирования смыслов, поэтому всероссийский проект «ТопБЛОГ» запустил системную работу по подготовке медиаспециалистов нового поколения в партнёрстве с профильными министерствами. На участие в программе поступило 8 352 заявки из всех регионов России — это подтверждает высокий запрос на профессиональное развитие в сфере медиа. 600 сильнейших уже скоро начнут обучение, чтобы стать настоящими спикерами разных отраслей», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Тематика программы «Министерство контента» охватывает ключевые сферы жизни страны — здравоохранение, культуру и творчество, агротехнологии, образование и науку, туризм — при поддержке соответствующих министерств: Минздрава России, Минкультуры России, Минсельхоза России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

Конкурс на участие в треке составил 14 человек на место. Претенденты проходили отбор портфолио и предлагали идеи медиапроектов для профильных министерств.

Заявки на участие в программе «Министерство контента»проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» от Московской области подали 383жителя, из которых 20 ярких авторов вошли в числосильнейших.

«От трека «Министерство контента» хочу получить новые актуальные знания, чтобы и далее развивать индустрию гостеприимства. Уверена, что проект «ТопБЛОГ» подарит много новых знакомств, единомышленников и друзей — то, что всегда привлекает меня лично в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», — поделилась предприниматель и эксперт сферы гостеприимства, выбравшая направление Туризм» от Минэкономразвития России, Екатерина Сайфутдинова.

Участник направления «Наука и образование», которое курирует Минобрнауки России, победитель «ТопБЛОГ» и автор научного блога Егор Ржанов отметил, что ждет от программы обмена опытом, практических знаний и возможностей реализации своего потенциала на благо страны: «Мне важно быть частью сообщества проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В новом направлении пятого сезона проекта хочу познакомиться с большим количеством людей, которые производят контент по тому же направлению, что и я, а также с людьми, которые дают возможности для реализации данного контента. В рамках такого трека я готов делиться всем, чем только могу и выкладываться на все 100%».

Агроблогер направления «Агротехнологии», представленным Минсельхозом России, Ангелина Филатова рассказывает, что хочет получить поддержку в реализации своих идей: «Рада, что прошла отбор в трек «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ». Хочу научиться делать интересный контент, который будет вдохновлять людей на фермерство. Для меня важно показать, что жизнь на ферме может быть стильной, полезной и интересной». Алина рассчитывает найти единомышленников и получить практические знания, чтобы развивать аграрное направление через соцсети.

В направлении «Здоровье» от министерства здравоохранения РФ вошли авторы, создающие контент о спорте и здоровом образе жизни. Один из участников из Москвы, популярный спортивный блогер и амбассадор «ТопБЛОГ» Павел Корпачев ведет блог с миллионными охватами о фитнесе, спорте и ЗОЖ, совмещая научный подход с личным опытом: «Я вижу свою миссию в том, чтобы вдохновлять людей вести здоровый образ жизни, делиться проверенной информацией и помогать достигать целей в области здоровья и красоты. Участие в треке «Министерство контента» — уникальная возможность углубить свои знания в области создания и продвижения контента. С другими участниками проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» готов делиться своим опытом в фитнесе и здоровом образе жизни, а также помогать в создании мотивирующего и полезного контента. Участие в этом треке позволит мне не только расти профессионально, но и внести вклад в развитие сообщества блогеров», — отмечает автор.

Министерство культуры РФ курирует пятое направление «Культура и творчество», где одна из участниц из города Дмитров, студентка и начинающий автор Софья Фроловапризнается, что на программу возлагает большие надежды: «Я захотела развиваться в сфере блогинга, чтобы рассказывать людям самые интересные события, происходящие в стране, делиться новостями, быть лидером общественного мнения. На проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» буду рада познакомиться с профессионалами, работающими в сфере культуры, и узнать о лучших практиках в организации культурных событий и инициатив. Для меня важно стать его частью, так как я стремлюсь углубить свои знания о современных подходах к культурному продюсированию и межкультурному взаимодействию».

Участников ждет обучение у ведущих экспертов медиасферы в Мастерской управления «Сенеж», а затем — командная работа с министерствами над реальными проектами. Лучшие по итогам трека смогут стать лидерами мнений в своих отраслях и продолжить совместную работу с государственными структурами.

Кроме 600 конкурсантов к обучению присоединятся 100 представителей коммуникационных команд федеральных ведомств, в том числе и из Московской области. Регион в федеральной команде представят пять специалистов: сотрудник пресс-службы Национального медицинского исследовательского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Елена Марковских, консультант отдела инновационных институтов развития Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Ангелина Пантелеева, начальник отдела социальных медиапроектов Музея Победы Денис Сидоров, начальник отдела НИР и грантов Государственного университета по землеустройству Александр Тугов и корреспондент департамента внутренних и внешних коммуникаций РУДН им. Патриса Лумумбы СабзинаУрмонова.

Образовательный трек «Министерство контента» проходит в гибридном формате и включает программы повышения квалификации для двух аудиторий. Блогеры обучаются по курсу «Контент-лидерство в эпоху цифровой экономики», в рамках которого изучают медиаландшафт, цифровую безопасность, брендинг, взаимодействие с органами власти, медиапланирование, коммуникации, правовые основы, продюсирование, сторителлинг, продвижение в соцсетях и социальную ответственность. Команды министерств осваивают курс «Цифровой голос государства», посвященный стратегиям взаимодействия с блогерами, работе с аудиторией, UGC-контенту, цифровым проектам и медиапрактикам для госструктур. Обучение ведут десятки экспертов — журналисты, стратеги, дизайнеры и медиаменеджеры ведущихмедиакомпаний страны. Завершением курса станет для участников станет аттестация.

По итогам прохождения программы 150 лучших участников попадут в следующий этап трека: в августе блогеры и представители министерств соберутся в «Сенеже», чтобы сформировать команды и начать создавать медиапроекты, отражающие актуальную государственную повестку и реальные задачи ведомств. Финал в ноябре станет главным событием программы — презентации готовых продуктов перед экспертами и ведомствами, где они определят победителей, которым откроются новые возможности, поддержка и роль медийных амбассадоров отраслей.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.