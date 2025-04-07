В Московском регионе обеспечивают своевременную работу по очистке снега

6 апреля в Москве и Московской области зафиксированы осадки в виде сильного снега. В связи с нестабильными значениями дневной температуры воздуха и прогнозируемого снегопада, возможен сход снежных масс с крыш зданий и сооружений, образование сосулек и гололедных явлений, передает пресс-служба филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу).

В целях предотвращения неблагоприятных ситуаций, жилищно-коммунальные службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) были заблаговременно переведены в режим повышенной готовности. В настоящее время военными коммунальщиками производятся мероприятия по очистке снега в военных городках и воинских частях, при этом:

— исключен свободный доступ людей и автотранспорта в места возможного схода снежных масс и падения сосулек (опасные зоны возле зданий и сооружений, где возможен сход снега и наледи с кровель, ограждаются сигнальными лентами, ограждениями, опознавательными знаками);

— ледяные образования и снежные массы с крыш объектов удаляются с условием обязательного соблюдения правил безопасности;

— территории объектов регулярно обрабатываются противогололедными материалами.

Для механизированной уборки подъездных путей и территории ежедневно задействуется специальная техника. В первую очередь очищаются подъездные пути к социально значимым объектам. За состоянием прилегающей территории организован ежедневный контроль, совместно с дежурными службами воинских частей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.