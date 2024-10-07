В Московской области включили отопление

В Московской области с 1 октября началось поэтапное подключение отопления, в первую очередь тепло подали на социальные объекты, затем начали подключать жилые дома, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

В период с 1 по 14 октября в Подмосковье проводятся этапы подключения различных объектов к отоплению. С 1 по 3 октября теплом обеспечили все социально значимые объекты — детские сады, школы и больницы. В настоящее время все они 100% обеспечены теплом.

С 3 по 14 октября тепло будут подавать в многоквартирные жилые дома. Сейчас отопление подано уже в 75% домов Подмосковья.

С 10 октября к теплу начнут подключать промышленные предприятия региона. А с 14 октября отопление подадут во все объекты.

Теплоснабжающее хозяйство региона полностью готово к отопительному периоду. При этом областное Минэнерго осуществляет постоянный контроль запуска отопления, анализирует обращения жителей, в том числе в социальных сетях, и в случае необходимости оперативно устраняет возникшие замечания.

Узнать, когда тепло придет в конкретный дом, можно с помощью онлайн-ресурсов — через карты коммунальных услуг или через специальный чат-бот.

Жителям Подмосковья рассказали, куда обращаться, если в квартире началась течь из-за отопления. Ответственность за протечку определяется в зависимости от ее источника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.