Жителям Подмосковья объяснили, кто отвечает за протечки в системе отопления

Совсем скоро на территории Подмосковья стартует отопительный сезон. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что если вы заметите течь в квартире во время подачи тепла, то об этом обязательно нужно уведомить свою управляющую компанию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Важно помнить, что ответственность за протечку зависит от ее источника.

Если протечка происходит на стояках общего имущества, за это отвечает управляющая компания. Эти стояки должны проверяться перед началом зимнего сезона. В случае, если из-за такой протечки пострадало ваше жилое помещение, вы можете требовать возмещения ущерба от управляющей организации как в претензионном, так и в судебном порядке.

Если неисправности возникли на внутриквартирном оборудовании, которое не является частью общего имущества, то ремонт оплачивает собственник квартиры. В этом случае управляющая компания должна оказать помощь в устранении аварии и предотвращении последствий, таких как протечки в нижерасположенные квартиры.

Причиной протечки может стать несогласованная замена отопительных приборов, в этом случае ответственность также ложится на собственника.

Не вмешивайтесь в работу внутриквартирного оборудования, не привлекайте неквалифицированных специалистов и не меняйте систему отопления без уведомления управляющей компании. Такие действия могут привести к авариям.

Жителям региона для решения жилищно-коммунальных вопросов рекомендуем оставить заявку по номеру 122*4. Робот Женя примет звонок и в экстренных ситуациях переведет его на оператора.

При ключевых словах «авария» и «тепло» информация будет сразу передана в диспетчерскую службу. После обработки заявки Женя сделает обратный звонок для подтверждения решения проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.