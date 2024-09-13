В мкрн Ново-Сырово Подольска ускорят работы по прокладке труб отопления

Замглавы Подольска Анжела Студеникина совместно с первым заместителем председателя Совета депутатов Подольска Любовью Ушаневой и профильными специалистами проверила содержание территории и подготовку к зиме многоквартирных домов в микрорайоне Ново-Сырово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На улице 8 Марта возле домов № 8б и 9 идет прокладка труб теплосети. Объем работ большой, а подрядная организация не укладывается в сроки. В разгар рабочего дня в четверг (12 сентября — ред.) на объекте находилось только трое рабочих. Дали указание ускорить темпы работ, чтобы успеть подготовиться к зиме. До прихода дождей нужно зарыть ямы во дворе дома № 8б и вернуть асфальтовое покрытие. Необходим жесткий контроль за графиком работ», — сказала Ушанева.

По итогам проверки заместитель главы поручила убрать мусор во дворах домов № 82а, 82б, на проспекте Юных Ленинцев и на детской игровой площадке возле дома № 80а.

Местные жители обратились с просьбами наладить отопление на проспекте Юных Ленинцев, 88, и решить вопрос с водой в подвале. Отремонтировать асфальтовое покрытие между домами № 84 и 84а.

Выявленные нарушения профильные специалисты взяли на контроль. Подобные обходы территорий будут проводиться на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.