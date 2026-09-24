В Михневе планируют восстановить поврежденную теплосеть 24 сентября

Глава округа Ступино Сергей Мужальских 23 сентября проверил аварийно-восстановительные работы на теплосети в Михневе. Подачу горячей воды в ряд домов и на два социальных объекта планируют восстановить после завершения работ 24 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга

Грузовой автомобиль задел воздушный трубопровод и повредил участок теплосети в Михневе. Из-за аварии временно прекратили подачу горячей воды в ряд многоквартирных домов и на два социальных объекта.

Специалисты МУП «ПТО ЖКХ» восстанавливают трубопровод в районе центрального теплового пункта «Керамика», меняют запорную арматуру и устраняют последствия аварии. На место прибыли профильный заместитель главы округа, руководство и специалисты предприятия, а также представители кирпичного завода «Михневская керамика».

Сергей Мужальских осмотрел место повреждения, обсудил ход работ со специалистами и руководством предприятия.

«Сейчас главная задача — максимально оперативно устранить повреждение и восстановить подачу горячей воды жителям и социальным объектам. Все необходимые специалисты задействованы. Ситуацию держу на личном контроле. Поручил завершить работы в максимально сжатые сроки», — отметил Сергей Мужальских.

Завершить аварийно-восстановительные работы планируют 24 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.