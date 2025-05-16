В Лыткарине стартовало комплексное благоустройство дворов

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В городском округе Лыткарино начались работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Первым адресом стал дом № 14 на улице Советской, где уже ведется демонтаж старых элементов благоустройства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект включает замену асфальтового покрытия на проездах, парковочных зонах, входных группах и тротуарах, установку новых бордюров, а также санитарную обрезку деревьев. В рамках благоустройства во всех дворах появятся современные детские игровые площадки.

В 2025 году в перечень адресов, подлежащих благоустройству, вошли:

микрорайон 6, дома № 21 и 24;

улица Ленина, дом № 5;

улица Октябрьская, дома № 3 и 5;

улица Ухтомского, дома № 15, 17, 19, 21 и 23.

Работы будут проводиться поэтапно — от двора к двору — с завершением всех мероприятий в сентябре текущего года. Всего улучшения коснутся более 2 500 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.