В Лосино-Петровском проверили качество холодного водоснабжения МКД

Жалоба на неудовлетворительное качество водоснабжения поступила в правительство Московской области от жителей многоквартирного дома № 2 на улице Пушкина в Лосино-Петровском. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ситуации разбирались специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы.

Органолептический анализ показал, что вода на выходе из насосной станции, а также на вводе в дом визуально прозрачная, без примесей и постороннего запаха, при нормативном давлении. Аналогичные результаты дала проверка в жилых помещениях дома.

По данным руководства администрации Лосино-Петровского, из-за выхода из строя сетевого насоса водозаборного узла, произошло временное ухудшение качества холодной воды. Был установлен новый насос, однако его мощности недостаточно.

На основании результатов проверки администрации городского округа Лосино-Петровский рекомендовано организовать установку насоса нужной мощности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.