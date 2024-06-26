В Лосино-Петровском отремонтируют около 12 км теплосетей к сентябрю

Несколько участков теплотрассы отремонтируют в городском округе Лосино-Петровский к отопительному сезону. Работы охватят 12 км сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонты труб отопления уже ведутся на улице Суворова в Лосино-Петровском. Здесь меняют теплотрассу, которой более 30-ти лет. Работы идут поэтапно: разработка грунта, демонтаж старого трубопровода, устройство песчаного основания под новую теплотрассу, монтаж и опрессовка трубопровода.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Цель капитального ремонта — обеспечение бесперебойной передачи тепловой энергии, чтобы повысить стабильность и надежность теплоснабжения для жителей округа.

«У нас масштабная реконструкция тепловых сетей. Задача — 1 октября быть готовыми к отопительному сезону. Процесс необходимо контролировать с учетом того, что объем вложений беспрецедентный. Только ремонт семи участков трассы свыше пяти километров протяженностью обойдется в 211 млн рублей», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Сейчас работы ведутся в Лосино-Петровском от тепловой камеры по улице Суворова до ЦТП № 3. Здесь заменят 190 метров трубопровода. Также к работам приступили в поселке Свердловский на улице Заводской, в деревне Мизиново, в микрорайоне Солнечный и на улице Санаторской в деревне Корпуса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.