В Лосино-Петровском продолжается работа по капремонту самотечного коллектора

В Лосино-Петровском продолжается работа по капитальному ремонту самотечного коллектора, который проходит по ряду адресов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Капемонт проходит по ряду адресов:

ул. Октябрьская, дома № 13, 8;

ул. Нагорная, дома № 1, 3;

ул. Гоголя, дома № 2, 4, 5, 16, 22, 26;

ул. Пушкина, дом № 2;

ул. Строителей, дом № 17;

ул. Чехова, дом № 4;

ул. Горького, дома № 6, 21, 23;

ул. Строителей, дома № 5, 11;

ул. Петровский бульвар, дома № 2, 4, 9;

ул. Первомайская, дом № 7;

ул. Суворова, дом № 11;

проезд Горького, дом № 6.

В настоящее время бригада подрядной организации ООО «Строй Групп» бурит скважины для устройства шпунтового ограждения траншеи и котлованов с последующей разработкой грунта и укладкой труб самотечной канализации.

Все эти работы помогут решить такие проблемы, как засоры на канализационной сети и подтопления подвальных помещений многоквартирных домов. Полностью завершить работы планируется до 1 ноября.

Ответ на этот и другие вопросы дал на еженедельном обходе заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Роман Валерьевич Мещеряков.

Кроме того, совместно с представителями управляющей компании МБУ «ХТУ» встретились с жителями домов по улице Гоголя, дом 12 и улицы Строителей, дом 17 в Лосино-Петровском. От жителей услышали обращения по поводу плохого качества водоснабжения, рассказал про планы на ближайший год по модернизации системы водоснабжения, временной мерой будет промывка сетей данных домов.

Наряду с прочим, зафиксировали жалобу на работу местного кафе, в котором готовят мясо на открытом огне, а также нарушают закон о тишине, что создает неудобства жителям близлежащих домов. Информацию доведут до курирующего заместителя.

Молодые и активные жители высказали слова благодарности за благоустройство детской площадки и содержания их дворовой территории.

«Для себя отметил работу управляющей компании, которая взаимодействует в тесном контакте и прислушивается к мнению жителей.

Благодарю граждан за продуктивный диалог и активную позицию в жизни городского округа», — поблагодарил Роман Валерьевич.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.