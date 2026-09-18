В Лобне школу на 1,1 тыс мест подключили к электросетям

Специалисты «Мособлэнерго» в середине сентября подключили к электросетям школу № 2 на улице Фестивальной в Лобне, обновленную после капитального ремонта и рассчитанную на 1 100 учеников, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты Красногорского филиала компании «Мособлэнерго» завершили технологическое присоединение школы № 2 на улице Фестивальной в городском округе Лобня. В середине сентября энергетики обеспечили надежное электроснабжение учреждения, обновленного в рамках капитального ремонта и рассчитанного на 1 100 учеников.

В ходе работ специалисты проложили две подземные кабельные линии от трансформаторной подстанции № 449 до вводно-распределительного устройства здания. Протяженность трассы составила 400 метров. На объекте также установили два прибора учета электроэнергии и провели пусконаладочные испытания.

Две независимые линии повысят надежность электроснабжения: при технологическом нарушении объект можно будет оперативно переключить на резервный ввод. Выделенная мощность в 225 кВт обеспечит работу мультимедийного оборудования, освещения, систем климат-контроля и техники в школьном пищеблоке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что „Мособлэнерго“ и „Россети МР“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.