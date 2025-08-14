В Лобне к отопительному сезону готовы 70% домов

В Лобне продолжается подготовка жилого фонда к отопительному сезону. На сегодняшний день в 70% многоквартирных домах полностью завершены необходимые работы. В лидерах — управляющая компания «Парус», подготовившая к зиме все 54 своих дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в этом году в Лобне запланирован ремонт 63 подъездов. 20 из них ремонтируются по губернаторской программе «Мой подъезд», в трех работа уже началась.

УК за свой счет приводят в порядок 25 подъездов — в пяти работа завершена, в четырех продолжается. Еще в 18 подъездах идет ремонт первых этажей и лифтовых холлов.

Глава городского округа Анна Кротова лично проверила состояние нескольких объектов. Дом на улице Победы, 18 полностью готов к холодам, подвал содержится в образцовом состоянии. На Жирохова, 3 завершили ремонт подъезда, который выполнила управляющая компания «Смарт». На Жирохова, 2 администрация города отремонтировала лифт.

«Наша ключевая задача — обеспечить жителям комфортные условия проживания в зимний период и в любое время года. Работы ведутся в соответствии с установленными сроками и требованиями к качеству», — подчеркнула Анна Кротова.

Подготовка жилья к зиме включает проверку инженерных систем и другие необходимые мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье в 2025 году в рамках госпрограммы по воде. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.