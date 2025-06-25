В Липецкой области запустили новый экотехнопарк мощностью 200 тыс т отходов

В Липецкой области завершили ввод в эксплуатацию современного комплекса по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) производительностью 200 тысяч тонн в год. В его состав вошли участок компостирования мощностью 70 тыс. т и полигон на 100 тыс. т.

«Ввод нового комплекса стал важным шагом для перехода к экономике замкнутого цикла и снижению нагрузки на окружающую среду в Липецкой области. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 4 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей — это финансовая поддержка со стороны РЭО в виде льготного облигационного займа. Благодаря проекту создано более 180 рабочих мест, а регион стал ближе к достижению национальной цели по 100% обработке ТКО и снижению доли захоронения до 50%», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Строительство комплекса осуществлено на основе концессионного соглашения между администрацией Липецкой области и компанией ООО «СтройСельхозГарант».

«В качестве основного технологического оборудования экотехнопарка выбрана продукция отечественного производства от ООО „Экомашгрупп“. Применяемые технологии позволяют значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и почву, а переработанные отходы станут сырьем для различных областей экономики региона и страны в целом», — подчеркнул заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

После оформления лицензии, утверждения тарифов и непосредственного запуска комплекс начнет принимать отходы из Липецка, а также Липецкого, Задонского и Хлевенского районов.

По инициативе вице-премьера Дмитрия Патрушева для контроля за развитием инфраструктуры по обращению с ТКО организованы еженедельные рабочие совещания. В них участвуют представители Минприроды России и РЭО, которые отслеживают ход строительства новых объектов в регионах.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения до 50% и использование не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.