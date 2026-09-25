В Ленинском округе построили 84% канализационного коллектора

Строительство нового канализационного коллектора в Ленинском округе достигло 84%. После ввода в эксплуатацию он улучшит водоотведение для 136 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Ленинском округе строят напорный канализационный трубопровод протяженностью 5,2 км. Он соединит главную канализационную насосную станцию на Старо-Нагорной улице в Видном с сетями Мособлводоканала на 29-м километре МКАД. Проект входит в государственную программу модернизации инженерных сетей и повышения энергоэффективности.

Готовность коллектора составляет 84%. Строители проложили почти 4 км защитного стального футляра, внутри которого протягивают рабочую трубу длиной более 4 км. Для монтажа подготовили 30 котлованов и возвели две монолитные технологические камеры. Ежедневно на объекте работают 44 специалиста и 12 единиц техники.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в регионе сейчас ведут работы почти на 200 объектах. Среди них — станции водоподготовки и обезжелезивания, очистные сооружения и канализационные насосные станции. На объектах также внедряют автоматизацию, чтобы сократить ручной труд.

Коллектор планируют ввести в эксплуатацию в конце 2026 года. Он повысит надежность водоотведения и создаст условия для развития территорий вдоль трассы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.