В Ленинском округе планируется реконструкция трех центральных тепловых пунктов

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов принял участие в стратегической сессии «Трансформация отрасли жилищно-коммунального хозяйства 2025», которая состоялась в региональном правительстве под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

«В Московской области осуществляется крупнейшая в стране программа по обновлению системы теплоснабжения. Мы начали эту работу в 2024 году, заменив около 2 км магистрального трубопровода в Видном. В текущем году аналогичные работы запланированы и в других территориях Ленинского округ. Капитальный ремонт коснется 17 участков инженерных коммуникаций общей протяженностью около 9 км в двухтрубном исчислении. Кроме того, планируется реконструкция трех центральных тепловых пунктов и одной котельной», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что в приоритете у руководства муниципалитета модернизация объектов с высокой степенью износа, включая котельную в Суханово (постройки 1961 года) и ЦТП в Измайлово, Новодрожжино и на Петровском проезде в городе Видное. Эти объекты обеспечивают теплом 56 многоквартирных домов и более 20 объектов социальной инфраструктуры, и ранее вызывали нарекания со стороны жителей из-за перебоев в работе.

Уточняется, что капитальный ремонт затронет теплосети в поселках Развилка, Горки Ленинские и в центральной части города Видное, включая улицы Школьная, Советская, Центральная, Лесная, проспект Ленинского Комсомола и Клубный переулок, расположенный рядом с Центральным парком. По этим адресам заменят трубы диаметром от 200 до 400 мм.

Организатором стратегической сессии выступило подмосковное министерство ЖКХ. В центре внимания участников были вопросы привлечения компетентных специалистов, повышения финансовой устойчивости и результативности ресурсоснабжающих компаний, внедрения цифровых технологий и улучшения качества услуг тепло- и водоснабжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.