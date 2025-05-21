В Ленинском округе активно продолжаются работы по улучшению придомовых территорий

В подмосковном Видном стартовала программа обновления двора многоквартирного дома по адресу: улица Школьная, д. 21. Согласно информации, предоставленной пресс-службой главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, в рамках комплексного плана по благоустройству дворов, специалисты приступили к замене бордюрных камней и восстановлению дорожного покрытия.

«Наша цель — создать комфортное пространство возле каждого дома в Ленинском округе. Это включает в себя удобные скамейки у подъездов, безопасное покрытие на детских площадках, современные игровые конструкции, хорошее освещение, а также наличие парковочных мест и ухоженных мусорных контейнеров. Все эти элементы являются частью комплексного благоустройства дворов. По распоряжению главы округа Станислава Каторова, с начала мая мы начали реализацию этой программы. В текущем году планируем обновление 16 дворовых территорий. В настоящее время подрядчики работают во дворах домов № 21 по улице Школьной и № 1, 3 и 5 по улице Заводской. Здесь будут заменены бордюрные камни, отремонтированы проезды и тротуары, а также проведены работы по озеленению и модернизации малых архитектурных форм», — сообщила заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина.

По словам Каляминой, план благоустройства на текущий год утвержден. Он предусматривает обновление инфраструктуры, озеленение, замену освещения и создание клумб. Работы, не вошедшие в текущий план, будут перенесены на следующий год.

«Я также призываю жителей не оставаться в стороне и активно участвовать в голосованиях, определяя, каким будет облик новых площадок в округе, нужны ли новые элементы, например, в парках и стоит ли модернизировать зоны отдыха. Сейчас на федеральной платформе проходит онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства в 2026 году. Проголосовать можно через мобильное приложение „Госуслуги. Решаем вместе“ или с помощью волонтеров в наших парках и скверах. Жители могут выбрать один из пяти предложенных вариантов», — добавила Калямина.

На федеральной платформе жители Ленинского городского округа могут отдать свой голос за следующие объекты: Тимоховский парк, лесопарковую зону в деревне Коробово, сквер между домами № 43 и № 45 в поселке Развилка, сквер в поселке Измайлово, а также за Нижний Ащеринский пруд в поселке Развилка.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.