В Красногорске стартовала массовая проверка состояния дворов

В подмосковном Красногорске по поручению главы округа Дмитрия Волкова стартовало комиссионное обследование состояния дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Всего в округе почти 500 дворов, каждый из которых должен соответствовать стандартам чистоты и уюта», — подчеркнул Дмитрий Волков на еженедельном оперативном совещании в администрации.

Первыми приемку проходят 20 дворов на улицах Комсомольской и Вокзальной.

Комиссия, в состав которой входят представители управлений благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа, территориальных отделов, МБУ «Красногорская городская служба» и управляющих компаний, уделяет особое внимание чистоте и порядку, а также состоянию домов, входных групп, детских площадок, малых архитектурных форм и контейнерных площадок. Кроме того, проверяет качество опиловки и кронирования деревьев, покоса травы.

При обнаружении недочетов управляющей организации дается неделя на их устранение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.