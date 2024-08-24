В Красногорске продолжается благоустройство

В Красногорске Московской области обновляют тротуары и благоустраивают территорию, сообщили в пресс-службе горокруга.

Проводятся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия и замене бортовых камней в рамках проекта по обновлению тротуара. Работы уже выполнены по четырём участкам.

В большей части адресов уже завершён монтаж бортового камня и идёт подготовка к следующим этапам замены асфальтового покрытия, в части — ещё продолжаются работы по монтажу бортового камня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.