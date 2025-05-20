В Красногорске комплексно благоустроят 18 дворов

В городском округе Красногорск стартовала программа комплексного благоустройства территорий. Работы ведутся по поручению главы городского округа Дмитрия Волкова и направлены на улучшение качества жизни горожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках программы будут проведены ремонт и замена асфальтового покрытия, устройство пешеходных дорожек и парковочных мест, а также озеленение территорий. Работы на части адресов стартовали в марте и планируется их завершение к августу 2025 года.

Адреса, где пройдет комплексное благоустройство:

ТО Красногорск:

ул. Железнодорожная, дом № 9, ул. Жуковского, дома № 8а, 8, 10, Железнодорожный проезд, дома № 7, 9, 11, 13 — «ЛИДЕР»;

ул. Октябрьская, дома № 1, 2, ул. Пионерская, дома № 1, 2, 3, 7 — «САРМАТ»;

и другие адреса.

ТО Нахабино:

ул. Институтская, дома № 3, 5, 5А — «ЛИДЕР»;

ул. Братьев Волковых, дом № 1 — «ЛИДЕР»;

ул. Школьная, дом № 8 — «ЛИДЕР».

ТО Отрадненское:

ул. Братцевская, дома № 6, 8, 10, 12 — «ЛИДЕР».

ТО Ильинское:

п. Архангельское, дома № 2а, 2б, 5, 6, 7, 8, 13 — «ЛИДЕР».

Глава округа Дмитрий Волков отметил, что во всех обновлениях учитываются пожелания жителей. Это свидетельствует о том, что работа ведется с учетом интересов горожан и направлена на создание комфортной среды для жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.