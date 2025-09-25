В котельной Королева показали, как работает оборудование на старте отопительного сезона

Очередной отопительный сезон в Королеве стартовал в понедельник. Одной из первых к холодам была готова котельная № 77, которая обеспечивает теплом 44 многоквартирных дома, два детских сада, поликлинику и более пяти тысяч жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Об основных этапах подготовки котельной рассказал начальник теплового района королевской ресурсоснабжающей организации «Теплосеть» Алексей Беличев. Он отметил, что на объекте заблаговременно провели все необходимые работы — текущий ремонт и обслуживание котлового и теплообменного оборудования, систем электро- и газоснабжения, ревизию трубопроводов и запорной арматуры, гидравлические испытания сетей центрального отопления и горячей воды, а также пробные топки, которые подтвердили готовность к работе в зимний период.

За последние пять лет в этой котельной провели несколько этапов модернизации — здесь полностью обновили систему газоснабжения, включая замену наружных и внутренних газопроводов, заменили горелки для котлов, капитально отремонтировали линии центрального отопления между котельными № 77 и № 3А.

Сейчас все системы котельной работают в штатном режиме, специалисты регулируют давление в сетях, устраняют недочеты, чтобы тепло поступало стабильно и без сбоев. В первую очередь отопление включают в социальных объектах — школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Затем батареи потеплеют и в жилых домах.

Всего в Королеве к холодам своевременно подготовили 73 объекта теплоснабжения и 49 объектов водоснабжения, 23 канализационно-насосных станции, почти 950 километров инженерных сетей, а также 1277 многоквартирных дома и 176 объектов социальной сферы.

Комплекс мероприятий включал профилактику, чистку и дезинфекцию резервуаров воды, замену изношенных участков трубопроводных линий, устранение нарушений рабочих режимов тепловой системы и проведение испытаний на герметичность и максимальную нагрузку.

Для оперативного реагирования в случае нештатных ситуаций в городе сформированы 53 аварийные бригады, которые обеспечены необходимым оборудованием и неснижаемым запасом материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.