В Котельниках завершился 30-й муниципальный форум «Управдом»

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В мероприятии приняли участие представители администрации, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ассоциации председателей советов МКД, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, общественных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники обсудили важные вопросы, касающиеся удобства системы ГИС ЖКХ для граждан, не имеющих доступа в интернет, а также другие практические аспекты.

Главной темой стала организация общего собрания собственников помещений в формате заочного голосования.

Собственникам МКД рассказали:

о возможности принятия решения по вопросам содержания общедомового имущества и выбора способа управления МКД в электронном виде;

о том, как проголосовать на общем собрании собственников в системе ГИС ЖКХ;

о защите от фальсификаций процесса принятия решений.

В рамках форума жители также смогли озвучить свои вопросы в части содержания МКД.

Муниципальный форум «Управдом» — это дискуссионная площадка, которая выполняет функцию коммуникации между гражданским обществом, властью и советами многоквартирных домов. Такая форма взаимодействия жителей и представителей коммунальной сферы давно зарекомендовала себя, как действенный инструмент.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.