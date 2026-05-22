В Котельниках началась подготовка к осенне-зимнему периоду

В городском округе Котельники началась подготовка к осенне-зимнему периоду 2026–2027 года. Работа предстоит большая, и важно выполнить все в срок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сразу после завершения отопительного сезона стартует плановое техническое обслуживание котельных, индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах.

Специалисты выполняют опрессовку и промывку внутридомовых систем, заменяют аварийные краны и проблемные участки трубопроводов, проверяют работоспособность задвижек, а также целостность теплоизоляции на внутридомовых инженерных системах.

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем — это только часть подготовки к осенне-зимнему периоду. Перечень работ на летний сезон формируется еще в отопительный период. От этого зависит надежность всей системы теплоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.