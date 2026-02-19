сегодня в 13:40

В Котельниках 23 единицы техники убирают снег после циклона

Сильный снегопад, вызванный циклоном «Валли», 19 февраля накрыл Котельники в Подмосковье. Коммунальные службы вывели технику на улицы с 6 утра и работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд к социальным объектам.

Циклон «Валли» принес в Котельники обильный снегопад. С раннего утра сотрудники «Спецтранса» приступили к расчистке улично-дорожной сети. В первую очередь очищают основные магистрали и подъезды к поликлиникам, школам и детским садам.

Техника работает, в том числе, на 2-м Покровском проезде. Тракторы расчищают проезжую часть и обрабатывают дороги противогололедными материалами. На линии задействованы тракторы, мини-погрузчики и самосвалы, которые вывозят снег на полигон.

Всего в уборке города участвуют 23 единицы техники и около 200 человек — дорожные рабочие, водители и механизаторы. Из-за продолжающегося снегопада коммунальные службы усилили состав бригад и просят жителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.