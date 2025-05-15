В Королеве второй раз в 2025 году завершается отопительный сезон

В Королеве уже второе в этом году завершение отопительного сезона. В первый раз отопление в домах наукограда отключили 30 апреля, однако после понижения температуры, по многочисленным просьбам жителей, 2 мая котельные снова начали работать. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После завершения отопительного сезона во всех городских котельных начнется подготовка к следующей зиме. Здесь будет проводиться ремонт и проверка оборудования, гидравлические испытания сетей центрального отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, в этом году в Королеве приступят к капитальному ремонту трех котельных, которые обеспечивают теплом 87 тысяч жителей. Это котельная «3,3А» в микрорайоне Юбилейный, котельная «Текстильщик» в микрорайоне Текстильщик и котельная «Самаровка».

Здесь заменят устаревшее технологическое и электротехническое оборудование, установят новые мощные котлы российского производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.