В Королеве стартует ремонт четырех котельных

Сразу после завершения отопительного сезона в Королеве стартовала подготовка коммунального хозяйства к следующей зиме. В этом году помимо ежегодных профилактических работ и текущего ремонта в городе будет продолжена масштабная программа модернизации системы теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В плане работ — капитальный ремонт четырех котельных. Комплексное обновление ждет котельные «Текстильщик», «3А» в микрорайоне Юбилейный и «Самаровка». Они обеспечивают теплом и горячей водой около 90 тысяч жителей, 290 многоквартирных домов и более 100 объектов социальной сферы. Здесь заменят устаревшее технологическое и электротехническое оборудование, установят новые мощные котлы российского производства.

Еще на одной котельной — «Новые Подлипки», которая обслуживает 45 тысяч потребителей, 195 многоквартирных домов и 16 социальных объектов, капитально отремонтируют резервное топливное хозяйство. Это уже не первый этап модернизации одной из самых крупных городских котельных — за последние два года здесь провели замену оборудования, в том числе котлов, увеличили мощность и надежность подачи тепла.

На всех котельных уже начались проектные работы, полностью обновление завершится до 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.