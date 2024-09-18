В Королеве проведут ремонт 30 подъездов в многоквартирных домах в 2024 году

Чистый, аккуратный подъезд — важная составляющая комфортного проживания для жителей многоквартирных домов. Именно поэтому программе «Мой подъезд» в Подмосковье уделяется особое внимание, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году в плане ремонта — 30 подъездов в 12 многоквартирных домах. Все работы согласовываются с жителями, благодаря слаженной работе подъезды в домах городского округа Королев регулярно становятся победителями конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».

На сегодняшний день работы завершены уже в 22 подъездах. Здесь отремонтировали входные группы, обновили пол, стены и потолки, заменили почтовые ящики и осветительные приборы, где необходимо — установили новые окна. Обновление еще восьми подъездов завершится до конца октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.