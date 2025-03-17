В Королеве прошло награждение работников сферы ЖКХ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства прошло в детской хоровой школы «Подлипки». В зале собрались представители администрации, сотрудники управляющих компаний, ресурсоснабжающих предприятий, а также ветераны отрасли, сообщает пресс-служба администрации Королева.

Заместитель главы города Павел Котов поздравил участников с профессиональным праздником и подчеркнул важность их работы для создания комфортной и безопасной городской среды. Он выразил искреннюю благодарность за высокий профессионализм и преданность делу, отмечая, что именно люди, работающие в сфере ЖКХ, обеспечивают стабильность и благополучие жителей города.

В рамках церемонии 39 специалистов отрасли были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами от профильного министерства, главы Королева и администрации городского округа за многолетний добросовестный труд и значительные достижения в своей профессиональной деятельности.

Завершилось мероприятие ярким концертом творческих коллективов, который подарил собравшимся множество положительных эмоций и хороших впечатлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.