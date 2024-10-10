В Королеве коммунальная техника готова к зимней уборке территорий

За уборку улиц и дорог в Королеве отвечает городское предприятие «Автобытдор». Всего предприятие обслуживает 179 километров дорог, почти 90 километров тротуаров, 392 детские и спортивные площадки, 86 остановочных павильонов и 13 дворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сегодня представители Главного управления содержания территорий Московской области совместно с рукодоством предприятия проверили готовность спецтехники к предстоящему зимнему периоду. Они провели смотр техники и личного состава коммунальной службы.

Подготовка к зимнему содержанию городского хозяйства началась летом. За это время сотрудники предприятия «Автобытдор» провели плановый ремонт и переоборудование спецтехники к зиме. Доработали и заменили некоторые агрегаты, пополнили запас инвентаря, а также противогололедных материалов.

На сегодняшний день в городском предприятии «Автобытдор» порядка 40 единиц техники и более 100 рабочих. Сформированы укомплектованные всем необходимым аварийные бригады. По итогам проверки предприятие готово к работе зимой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.