В Коломне продолжают убирать и вывозить снег с улиц

Коммунальные и дорожные службы городского округа Коломна работают в усиленном режиме, они убирают и вывозят снег с улиц и дорог, а также из дворов, сообщил глава муниципалитета Александр Гречищев.

Он подчеркнул, что в среду в зоне особого внимания находятся автодороги к сельским населенным пунктам. Снегоуборочная техника до ночи пройдет по Малинскому и Непецинскому направлениям, а еще приедет в населенные пункты Борисовское, Лысцево, Шапкино, Шеметово, Лыково и другие.

По словам главы округа, в Озерах планируется расчистить от снега районы Роговое поле, Челноки и Жилкоп. В Коломне — акцент сделают на состоянии автобусных остановок и подходов к пешеходным переходам.

«Еще раз напомню, что работа дорожных и коммунальных служб выстроена по регламенту. Поэтому первостепенное внимание уделяем опасным участкам дорог, маршрутам общественного транспорта, дорогам с высокой интенсивностью движения», — написал Гречищев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

