В Коломне продолжают реконструкцию очистных сооружений

Реконструкция очистных сооружений возле поселка Сергиевский продолжается в городском округе Коломна. Объект готов на 64%, завершить работы планируют в ноябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области провел выезд на объекты водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Советники министра Дмитрий Лабыкин и Павел Жарков осмотрели стройплощадку очистных сооружений, которые находятся в активной стадии реконструкции.

«В этом году проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты. Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах — снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Строительная готовность объекта составляет 64%. На площадке работают около 50 специалистов и задействованы четыре единицы техники. Сейчас ведется демонтаж опалубки и шлифовка стен аэротенков, устройство стен насосной станции осветленной воды, а также монтаж инженерных сетей и металлоконструкций здания доочистки.

После осмотра стройплощадки в администрации городского округа прошло расширенное совещание с участием заместителя главы и руководителей подрядных организаций. Участники обсудили ход работ на других объектах госпрограммы, наметили меры по ускорению строительства и соблюдению контрактных сроков.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.