В Клину выявлены основные места несанкционированных навалов мусора

Местами несанкционированного сброса отходов в Клину чаще других становятся Бородинский проезд, улица Крюкова, улица 2-я Спартаковская и Северный переулок (среди городских территорий). Среди сельских населенных пунктов лидируют п. Покровка, п. Чайковского, п. Решетниково, д. Струбково и с. Селинское, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За начало сентября в городском округе Клин зафиксировано уже 4 сброса мусора вне контейнерных площадок. Однако «география» выявленных правонарушений аналогична статистике августа и июля. Камеры «Безопасного региона», как известно, фиксируют предельно точно и место сброса, и время, и, нарушителей. Государственные номера и марки автомашин, с которых сброшен мусор, передаются правоохранителям для принятия мер реагирования.

Владельцу транспортного средства, с которого выбрасывают мусор в неустановленных местах, штраф выписывается по упрощенной схеме. Для граждан размер штрафа — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.