В Клину восстановят электроснабжение к вечеру вторника

Аварийные службы городского округа Клин устраняют последствия циклона с аномальным снегопадом и штормовым ветром, из-за которого без света остались десятки населенных пунктов. По данным на утро вторника были обесточены 36 деревень и 8 СНТ, работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Циклон, пришедший в Клин в конце апреля, вызвал многочисленные аварии на электросетях. Оперативный штаб под руководством главы округа Василия Власова работает с понедельника круглосуточно. К ликвидации последствий привлечены силы округа и региона.

На утро 28 апреля без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов и 8 СНТ, где проживают почти 1,5 тыс. человек. В восстановительных работах задействованы около 30 бригад ПАО «Россети» и АО «Мособлэнерго». Ориентировочно подачу электроэнергии планируют восстановить к 19:00 28 апреля. Все социальные объекты обеспечены электричеством.

Аварийные работы продолжаются на трех котельных, трех ВЗУ и одной КНС. Они подключены к резервным источникам питания. За ночь дорожные службы распилили и убрали 18 крупных деревьев, за последние 12 часов ликвидировали 24 перекрытия проезжей части. Пять бригад ведут прометание и обрабатывают опасные участки песко-соляной смесью. МАУ «Чистый город» также применяет противогололедные материалы.

Глава округа Власов призвал пешеходов и водителей соблюдать меры безопасности и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.