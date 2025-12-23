В Клину в 2025 провели масштабную модернизацию объектов энергоснабжения

В течение года в городском округе Клин были проведена масштабнаямодернизация электросетей, направленная на повышение надёжности энергоснабжения, особенно в условиях пиковых нагрузок и экстремальных погодных явлений. Работы выполняются по наказам граждан в рамкахНародной программы «Единой России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В 2025 году Клин стал частью системной модернизации энергосетевого комплекса Подмосковья. Благодаря замене устаревшего оборудования, укреплению ЛЭП, развитию уличного освещения, созданию резервных источников питания - электросети округа стали надёжнее, устойчивее к погодным катаклизмам и лучше подготовлены к будущим нагрузкам», —сообщил заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Павел Плюснин.

В частности, специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» — провели ремонт воздушной линии 110 кВ «Решетниково–Клин» 1,2, протяжённостью около 25 километров: они заменили опоры ЛЭП и изоляторы, выработавшие свой ресурс, что повысило устойчивость линии к ветровым и снеговым нагрузкам. Тем самым улучшилось качество и надёжность электроснабжения более чем для 150 тысяч жителей и 32 социально значимых объектов округа.

В декабре 2024 — начале 2025 года завершена реконструкция распределительной трансформаторной подстанции РТП-300, питающей значительную часть Клина. Там заменили устаревшее оборудование, установили 10 новых высоковольтных вакуумных ячеек в распределительном устройстве 10 кВ. Подстанция обеспечивает электричеством 15 трансформаторных и 2 распределительные подстанции. Энергетики подчеркивают, что тем самым снижена вероятность технологических нарушений, особенно в зимний период, улучшена стабильность питания жилых и социальных объектов.

С начала 2025 года специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали свыше 6 километров линий электропередачи.

В округе продолжается реализация программы «Светлый город», которая направлена на строительство новых линий уличного освещения для обеспечения комфортной жизни клинчан - в том числе в Высоковске на улице Сосновая, в деревнях Давыдково, Малеевка, Папивино, Решоткино, Тёмново, Слобода, Никитское, Елино и других. Модернизировано уличное освещение на Ломоносовском проезде в новом сквере «Молодёжный».

Павел Плюснин напомнил, что в случае отключений электроэнергии жители могут оставить свое обращение по телефону 8-800-200-0-220. Специалисты всегда ответят на вопросы, окажут всю необходимую помощь

Для получения консультаций и направления обращений по вопросам ЖКХ и другим темам также можно обратиться в Общественную приёмную «Единой России» по номеру 8(49624) 2-85-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.