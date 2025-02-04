В Клину реконструируют главные городские очистные сооружения

Главные городские очистные канализационной системы Клина вошли в госпрограмму Московской области и будут реконструированы, сообщили в пресс-службе округа.

Реконструкция очистных сооружений канализационной системы Клина вошла в госпрограмму на 2026–2027 год, но уже в текущем 2025 году начнутся все подготовительные мероприятия — закупки и определение проектной организации.

«Именно сейчас очень важно предусмотреть все моменты, чтобы на выходе получить объект, полностью удовлетворяющий всем потребностям нашего большого, растущего и инвестиционно-привлекательного города», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она напомнила, что существующие очистные сооружения в Клину были введены в эксплуатацию в 1976 году. Производительность очистных сооружений 36 тыс. м3/сут. Но за эти 49 лет изменился и объем поступающих сточных вод и характер их загрязнения. А износ конструкций за прошедшие полвека очень значителен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение региональному правительству завершить модернизацию очистных сооружений в срок.

Он напомнил, что нельзя допускать задержек при выполнении работ по обновлению очистных сооружений в Подмосковье.

«Еще одна важная тема — это канализование. У нас большая программа, связанная с модернизацией очистных сооружений. Большая часть из них идет по федеральной программе», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.