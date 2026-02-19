В Клину очищают дорожки на мосту Ленинградского шоссе

Коммунальные службы в Клину 19 февраля проводят срочную уборку снега на мосту по Ленинградскому шоссе. Рабочие расчищают пешеходные дорожки и вывозят снег с проезжей части, чтобы обеспечить безопасное движение.

В округе, как и по всему Подмосковью, продолжается снегопад. Коммунальные службы усилили работу по устранению его последствий.

На мосту по Ленинградскому шоссе пять сотрудников подрядной организации «Мосавтодор» в течение двух часов очищают пешеходные дорожки шириной около метра. Их общая протяженность с обеих сторон превышает 160 метров. Также рабочие убирают снег, скопившийся вдоль защитных экранов.

Собранный снег вручную перемещают на проезжую часть, после чего его вывозят тракторы с ковшами. Работы продолжаются до полной очистки моста и направлены на обеспечение безопасного и комфортного передвижения пешеходов и транспорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.