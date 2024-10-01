В Клину начинают подачу отопления

Пуско-наладочные работы начались еще на прошлой неделе, все системы теплоснабжения были тщательно проверены, проведены противоаварийные тренировки, испытания на герметичность и работоспособность. С сегодняшнего дня начинается поэтапное заполнение систем отопления, что позволит в ближайшее время обеспечить подачу тепла во все объекты городской инфраструктуры.

В первую очередь теплоснабжение будет подано на социально- значимые объекты, такие как школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Одновременно с пуском тепла коммунальные службы округа будут осуществлять мониторинг состояния систем отопления для своевременного выявления и устранения возможных неисправностей.

«Пуск отопления — очень важная и чувствительная для наших жителей тема. По прогнозу, который мы видим на ближайшую неделю, прогнозируют плюсовые температуры. Поэтому мы рассчитываем на плавное, бесшовное начало отопительного сезона без задержек. Чтобы наши жители не почувствовали дискомфорта», — сообщила глава городского округа Клин.

Алена Сокольская напомнила, что в этот отопительный сезон округ вступает с новыми источниками теплоснабжения. Новые крупные котельные в городе и БМК на селе построены в Клину в рамках реализации концессионного соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго МО». Новые котельные — автоматизированы, работают на российском оборудовании. Их запуск призван повысить надежность системы теплоснабжения округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.