В Климовске улучшат водоснабжение более 50 тыс жителей

Реконструкция участка водовода в Подольске завершена по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Обновление более 9 км сетей повысит надежность водоснабжения домов Климовска, где живут около 50 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подольске завершили реконструкцию участка водовода, который подает воду от артезианских скважин Кленово-Чегодаевского водозаборного узла в многоквартирные дома Климовска. Работы выполнили по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Сеть эксплуатировалась с 1953 года и состояла из двух ниток стальных труб диаметром 500 мм. Из-за значительного износа она требовала обновления. На участке протяженностью более 9 км коммуникации заменили трубами из полиэтилена низкого давления, приведя водовод в соответствие с современными стандартами надежности.

Трасса проходила через лесной массив и отличалась высокой обводненностью. Эти условия потребовали корректировки проектных решений в ходе реконструкции. Изменения внесли своевременно, что позволило выполнить работы по графику.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в регионе сейчас в работе находится почти 200 объектов. Устанавливают станции водоподготовки и обезжелезивания для улучшения качества воды, модернизируют очистные сооружения и канализационные насосные станции для надежного водоотведения. Автоматизация объектов позволяет сократить ручной труд.

В 2027 году по государственной программе реконструируют следующий участок — от деревни Лучинское до водопроводной насосной станции «Товарная». Проект позволит транспортировать дополнительные объемы воды с высокой энергоэффективностью и комплексно решить вопросы надежности водоснабжения на этой ветке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.