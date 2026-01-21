В Кашире завершили капремонт канализационной сети для 30 тыс жителей

В городском округе Кашира завершили капитальный ремонт канализационной сети, обеспечив качественными коммунальными услугами почти 30 тысяч человек и создав условия для подключения новых объектов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В 2025 году в Кашире завершили капитальный ремонт ключевого участка канализационной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватили трубопровод, который транспортирует стоки от микрорайона Ожерелье и поселка Новоселки на очистные сооружения «Терново-1».

Канализационная сеть, построенная в 1975 году, нуждалась в модернизации из-за износа и увеличения числа подключений, в том числе новых резидентов особой экономической зоны «Кашира». В ходе ремонта полностью заменили устаревшие трубы на современные полиэтиленовые общей протяженностью 2 540 метров и установили новые железобетонные колодцы.

В результате проекта 29 851 житель получил доступ к качественным коммунальным услугам. Кроме того, появилась возможность подключения новых производственных и жилых объектов в особой экономической зоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.