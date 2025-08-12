В Кашире продолжается масштабная модернизация водозаборных узлов

ВРИП главы городского округа Кашира Роман Пичугин посетил водозаборный узел № 1. Этот важный объект обеспечивает качественной питьевой водой более 6,5 тысяч жителей — это жители района Кашира-1, микрорайона станции и части микрорайона № 3. Ежедневно здесь подается до 4 тыс. кубометров воды, что позволяет полностью удовлетворять потребности населения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подготовка к зиме округа идет полным ходом:

установлен новый резервный насос для повышения надежности работы;

планируется установка современного частотного регулятора, который обеспечит более стабильное давление и экономию электроэнергии;

завершены профилактические работы на станции обезжелезивания: заменены фильтры и проведена модернизация оборудования;

в ближайшее время запланирована промывка резервуара с чистой водой для поддержания высокого качества водоснабжения.

Всего в округе функционирует 44 водозаборных узла, из которых 33 уже оснащены современными частотными регуляторами. Эти устройства помогают экономить электроэнергию и обеспечивают стабильное давление воды, особенно в ночное время. В этом году новые регуляторы уже установлены на объектах в Зендиково и Лёдово, а в ближайшее время они появятся еще на 11 объектах по всему округу.

«Понимаем, что без чистой воды — никуда. На 7-ми ВЗУ необходима установка станций водоочистки, также требуется замена отдельных участков сетей водоснабжения. Поручил профильным специалистам подготовить трехлетний план реконструкции. Включим в госпрограмму Подмосковья. Наша цель — чтобы в каждом доме была чистая, безопасная вода. Стабильно. Каждый день», — поделился Роман Александрович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.