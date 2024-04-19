сегодня в 11:08

В Кашире объявлен конкурс на выполнение работ по капремонту канализационной сети

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту канализационной сети от КНС-7 по ул. Ильича до КНС-8 по ул. Клубная в г. Кашира, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

В рамках капитального ремонта будут выполнены работы по устройству напорного участка канализационной сети, протяженностью 2,5 тыс. пм, диаметром 500 мм.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира Московской области.

«Завершить работы планируется в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.