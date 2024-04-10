В Кашире модернизируют 11 объектов теплоснабжения

В текущем году модернизация объектов теплоснабжения в Подмосковье пройдет, в том числе, в четырех городских округах — Кашере, Ступине, Серебряных Прудах и Зарайске. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Всего в 2024 году запланировано в этих городских округах 120 мероприятий c общей суммой 24 млрд рублей, из них 75 объектов питьевого водоснабжения и 45 объектов водоотведения.

«Пообщались с жителями 4 городских округов. Ответили на вопросы, которые их беспокоили. Надеемся, что такой формат смогут перенять и администрации муниципалитетов, чтобы заранее доводить всю необходимую информацию до жителей, а также интересоваться, какие вопросы беспокоят граждан. Это может помочь скорректировать планы и решить сначала самые проблемные вопросы», — сказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Так в Кашире в текущем году планируется 11 мероприятий. Среди них 3 — на очистных системах, 2 коллектора и 6 сетей водоотведения. Срок проведения работ — 2024–2025 году.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.