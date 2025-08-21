В Кашире модернизируют 11 блочно-модульных котельных и центральных теплопунктов

Также в округе Кашира обновляют тепловые трассы от котельных и центрально-тепловых пунктов. Многим объектам теплоснабжения в муниципалитете уже более 40 лет, они подчас не справляются с возросшей нагрузкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы должны повысить качество и надежность подачи тепла и горячей воды нашим жителям, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года. В округе работы по модернизации теплоснабжения продолжатся до 2028 года. В планах до 2026 года — построить 2 блочно-модульные котельные в поселке Большое Руново и деревне Топканово, 3 центрально-тепловых пункта построят в микрорайоне Кашира-2 на улицах Садовая, Юбилейная и Центральная», — рассказал заместитель директора МУП «Теплосеть» Максим Пчелинцев.

На улице Садовая в Кашире-2 уже ведутся работы по восстановлению дорожного полотна после проведения работ по реконструкции теплотрассы. Также подрядчик восстановит тротуары, которые были повреждены, и высадит деревья и кустарники в тех местах, где пострадали зеленые насаждения.

«Основная часть работ по Народной программе запланирована на 2025–2026 года — это 11 источников теплоснабжения: котельные, блочно-модульные котельные и центрально-тепловые пункты. Это не только ремонт имеющейся инфраструктуры, но и строительство новых объектов. Ход работ строительства систем теплоснабжения контролируем совместно с представителями администрации, однопартийцами и жителями», — сообщила депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Ольга Кузнецова.

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.