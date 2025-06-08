В Кашире активно ремонтируют канализационные сети

В городском округе Кашира, при поддержке правительства Московской области, продолжается реализация масштабной программы по капитальному ремонту шести участков канализационных коллекторов протяженностью 14 км. Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», побывал на одном из них — участке от КНС-3 до КНС-7, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Подрядчик — ООО „А-Групп“ — сейчас работает на улице Ильича. Использует современные материалы, которые прослужат не один десяток лет, и учитывает расположение остальных коммуникаций. Кстати, глубина залегания трубы составляет от 2 до 2,5 метров. Планируем, что работа на всех объектах будет завершена к концу этого года», — поделился глава округа Михаил Николаевич.

Мероприятия реализуются в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.