В Ивантеевке идет модернизация котельной на Студенческом проезде

Капитальный ремонт и модернизация котельных в Пушкинском — важный этап в рамках реализации государственной программы по обновлению коммунальной инфраструктуры округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Котельная на Студенческом проезде в Ивантеевке является ключевым поставщиком тепла и горячей воды для 24 многоэтажек и трех социально значимых учреждений города. Сейчас специалисты занимаются монтажом теплообменного оборудования и коллекторов, готовя их к подключению к общей системе.

Для размещения нового, более мощного оборудования, потребовалось временно демонтировать часть стен котельной. После завершения всех установочных работ стены будут восстановлены. На объекте задействована команда из 14 специалистов.

По завершении капитального ремонта котельная перейдет на полностью автоматизированный режим работы. Ожидается, что все работы будут завершены в октябре. Важно отметить, что модернизация не скажется на бесперебойной подаче тепла в дома горожан с началом отопительного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.