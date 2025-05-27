В Истре стартовала модернизация котельной №1

Работы по модернизации котельной №1 в Истре уже начались. На данный момент проведен демонтаж двух котлов, а также вспомогательного оборудования, включая дымососы, экономайзер и вентиляторы. Это позволило приступить к следующему этапу проекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже как полторы недели начались подготовительные работы. В ближайшем будущем планируется заливка фундамента под новые насосы и котлы. В планах заменить все старое оборудование на новое: теплообменники, насосы и дымовую трубу.

Стоит также отметить, что на объект уже доставили новый трубопровод и остальное вспомогательное оборудование. Завершение всех работ запланировано на 2026 год. Как итог — котельная будет переведена в автоматический режим работы.

В муниципальном округе Истра проводится модернизация также и других некоторых котельных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.